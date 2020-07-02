В Оше готовятся к ухудшению ситуации: разбит палаточный городок под больницу

Бишкек, "Саясат. kg". Директор объединенной межобластной больницы Ошской области Талант Арстанкулов информировал о подготовке к возможному ухудшению эпидемиологической ситуации в Оше.

«На сегодня в объединенной межобластной больнице Ошской области подготовили 25-30 коек, но этого недостаточно. По моему мнению, нужно освободить целую больницу. Но только не межобластную и городскую больницы, так как у нас есть пациенты, которым необходимо оказывать экстренную медпомощь», — отметил Арстанкулов.

Координатор Минздрава КР по г. Ошу Кыялбек Ташполотов сообщил, что на лечение людей с коронавирусом в Оше подготовлены 305 коек. Кроме того, палаты были подготовлены в одной из частных клиник и общежитии Ошского гуманитарного педагогического института. В детской инфекционной больнице Оша проходит капитальный ремонт, там в ближайшие месяцы будут готовы еще 150 мест. Но не хватает медперсонала.

По данным МЧС, на окраине Оша разбит палаточный городок, предпринимаются усилия для приведения его в больничный вид. Подготовлено 165 больничных мест для обсервации и 80 коек для госпитализации пациентов, а также шесть палаток для врачей. Есть кухня и баня.