Адвокат Азимжана Аскарова намерен обратиться в Комитет ООН по правам человека

Валерьян Вахитов, адвокат осужденного по пожизненное лишение свободы правозащитника Азимжана Аскарова, намерен обратиться в Комитет ООН по правам человека.

«Кыргызстан подписывал международные соглашения, поэтому он должен выполнять прописанные в них требования. Верховный суд оставил в силе решение Чуйского областного суда. Мы соберем все материалы и обратимся в ООН», - сказал Вахитов.

Комитет ООН по правам человека в 2016 году уже давал свое заключение по делу Аскарова. В нем отмечается, что Азимжан Аскаров, находясь в заключении, подвергся пыткам, а также был лишен права на медицинскую помощь и беспристрастное правосудие. В связи с этим правозащитник в феврале этого года обратился в Межрайонный суд Бишкека, заявив, что правительство не исполняет решение Комитета ООН. Верховный суд КР 15 июня распространил сообщение, что административный суд Бишкека прекратил производство по иску правозащитника против правительства Кыргызстана.

Азимжан Аскаров жил в Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области и занимался правозащитной деятельностью. После июньских событий 2010 года он был задержан по подозрению в организации беспорядков и соучастии в убийстве сотрудника милиции. Решением судов всех инстанций он был приговорен к пожизненному заключению.

24 января 2017 года Чуйский областной суд приступил к пересмотру дела по вновь открывшимся обстоятельствам, но в итоге оставил прежнее решение в силе. И это же решение 13 мая 2020 года в силе оставил Верховный суд.

Источник: Азаттык