Финпол проводит проверку тендеров по закупке СИЗ и медицинских масок

Сообщается, что данный факт в Едином реестре преступлений и проступков был зарегистрирован в марте 2020 года.
По поручению президента Кыргызстана Финполом осуществлена проверка по проведению тендеров государственными органами, объявленных в феврале 2020 года, для приобретения средств индивидуальной защиты и медицинских масок. Об этом сообщает пресс-служба ГСБЭП КР.
Сообщается, что данный факт в Едином реестре преступлений и проступков был зарегистрирован в марте 2020 года. В настоящее время ведется досудебное производство.
«В рамках указанного досудебного производства проводятся соответствующие мероприятия. По итогам будет дана соответствующая правовая оценка действиям круга причастных лиц, с принятием окончательного процессуального решения», — отметили в ГСБЭП.
Источник: Элгезит
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