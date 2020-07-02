Финпол проводит проверку тендеров по закупке СИЗ и медицинских масок

Сообщается, что данный факт в Едином реестре преступлений и проступков был зарегистрирован в марте 2020 года.

По поручению президента Кыргызстана Финполом осуществлена проверка по проведению тендеров государственными органами, объявленных в феврале 2020 года, для приобретения средств индивидуальной защиты и медицинских масок. Об этом сообщает пресс-служба ГСБЭП КР.

Сообщается, что данный факт в Едином реестре преступлений и проступков был зарегистрирован в марте 2020 года. В настоящее время ведется досудебное производство.

«В рамках указанного досудебного производства проводятся соответствующие мероприятия. По итогам будет дана соответствующая правовая оценка действиям круга причастных лиц, с принятием окончательного процессуального решения», — отметили в ГСБЭП.

Источник: Элгезит