Илим Карыпбеков рассказал как проходит лечение: Каждый день кого-то уносят в реанимацию, не выдерживают молодые организмы

Бишкек, "Саясат. kg". Пятый день в нацгоспитале.

Болею вторую неделю. Двусторонняя вирусная пневмония, поражение легких на 56%. Первую неделю пытался выкарабкаться сам, температура не спала 39-40 градусов.Пятый день в нацгоспитале. Все палаты заполнены. Заполнены в основном молодыми, здоровыми ребятами лет 30-50. Каждый день кого-то уносят в реанимацию, не выдерживают молодые организмы. Бьются в судорогах, в поту как будто из парного вытащили, задыхаются глубокими долгими кашлями. Весь коридор шумит глухими задыхающимися долгими кашлями.

******

Наши врачи, медсестры герои наших дней. Круглые сутки в непроницаемых защитных комбинезонах. Шуршат бесконца и без остановки по коридорам, не успевают, спешат. Только через очки видны усталые, красные, но всегда добрые глаза. Глаза чьих то родителей, братьев, сестёр, детей. Которые отдают свои жизни вместе с нами. Радуются больше чем мы нашим небольшим улучшениям. Их хрупких усталых сил не хватает иногда поднять здоровых, но уже беспомощных, пожираемых пневмонией и COVID молодых ребят, чтоб положить в каталку в сторону реанимации. Просят нас помочь поднять. Помогаем и не знаем вернётся ли он назад.

******

Практически все необходимые лекарства есть. Кушать дают три раза, иногда даже рыбу. Но одно понятно давно и бесповоротно, наше здравоохранение просит глубокой реформы. Система...нет, системы нет, то что осталось умоляет о реформе. Наши больницы держаться на наших замечательных врачах и медсестрах. Спасибо!

Илим Карыпбеков