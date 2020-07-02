Кубатбек Боронов-журналистам: Пишите позитивные новости. Не нужно хвалить власть

Премьер призвал СМИ издавать материалы, не тревожащие население

Премьер-министр Кубатбек Боронов на брифинге призвал журналистов писать позитивные новости, чтобы не будоражить народ.

- Не нужно усугублять ситуацию и тревожить народ, - заявил глава кабмина. - Призываю вас почаще писать о предложениях, направленных на обеспечение безопасности страны. Призываю вас к сотрудничеству. Пресс-служба правительства открыта, чтобы дать ответы на любые интересующие вас вопросы. Не нужно тревожить народ, публикуя непроверенную информацию. Давайте делиться хорошими новостями. Пускай каждый из нас готовит хотя бы один позитивный материал в день и донесет его до народа. Не нужно хвалить исполнительную власть, вообще власть. Давайте готовить материалы, оказывающие психологическую поддержку населению.

Источник: vesti.kg