Темирлан Бекботоев, председатель общественного объединения «Жаны жуздор»: «Кто решит острую проблему мигрантов?»

Тем, кто не может уехать, ни правительство, ни кто-то другой не может помочь, протянуть руку.

- Сейчас сложилось странное положение. В то время как многие наши соотечественники не могут приехать на родину, тут начали искать пути отъезда «снова уедем»?

- Поскольку раньше были мигрантами, зная проблемы вблизи, мы занимаемся их делами, ведем работу. Сейчас мы столкнулись со странным тяжелым положением. Еще больше тех, кто мается в ожидании очереди, не в силах вернуться из России. Увеличилось количество понявших здешнюю жизнь и положение, желающих уехать обратно, но не могущих выехать. Народ сильно замучился. Сейчас вижу тех, кто не может уехать. Но по сравнению с ними желающих приехать несопоставимо больше.

Тем, кто не может уехать, ни правительство, ни кто-то другой не может помочь, протянуть руку. Причина в закрытии границ. Большинство их (мигрантов) привыкло получать хотя бы по 30 тысяч рублей, экономить и содержать домашних. По приезду в Кыргызстан от одних расходов и безработицы их настроение портится, и выступают «уедем». Но, даже проехав через Казахстан, в Россию не могут въехать. В общем, проблема мигрантов остается острой…

- Какие проблемы у тех, кто не может приехать?

- О тех, кто не может приехать, должны проводиться межправительственные переговоры. По дошедшей ко мне информации, сейчас больше 10 тысяч кыргызов стоят в очереди, не могут приехать. Прошел апрель, май, июнь. За эти три месяца вернулось от силы около 2 тысяч. Еще примерно 10 тысяч кыргызов собрались, ждут в очереди. Среди них встречаются недовольные «своя рубашка ближе к телу, быстро приехали знакомые из диаспоры». Есть и те, кто 3 месяца назад писал заявление, ждет в очереди, старается, но не может приехать. Мои личные знакомые, родственники, друзья, знающие меня как человека, ранее дававшего советы по миграции, задают разные вопросы. «Много случаев беспорядка. Мы три месяца ждем, стало много с легкостью отъезжающих по знакомству. Кто контролирует диаспору, посольских?»,- переживают, многие просят помощи. Поэтому надо обязательно создать комиссию и вести работу. Кроме того, становится необходимым, чтобы Министерство иностранных дел взяло вопрос в руки, организовывать не один лишь чартерный рейс в неделю, а хотя бы два рейса.



Источник: газета «Азия news» №18 от 02.07.2020/стр.5