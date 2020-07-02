(Видео) Мирбек Атабеков выделили деньги на покупку двух кислородных концентраторов и призвал других последовать его примеру

Певец Мирбек Атабеков на своей странице в Instagram обратился к кыргызстанцам с просьбой выделить денежные средства на приобретение кислородных концентраторов для больниц Кыргызстана.

Мирбек Атабеков рассказал, что бизнесмен Адылбек Асанов собрал деньги на покупку 70 кислородных аппаратов. Сам певец выделил средства на покупку двух аппаратов.

Музыкант обратился к гражданам с просьбой помочь людям в это непростое время. «У нас много богатых людей. Сообща мы сможем привести больше 2 тысяч кислородных аппаратов в страну. Только единством мы сможем победить эту болезнь», — сказал Атабеков.

Источник: Элгезит