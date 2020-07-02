Ребята из власти, бегите скорее пока люди не опомнились!

Бишкек, "Саясат. kg". Начиная от Премьер министров, их аппарата, министров, депутатов которые их избирали, заканчивая членами Штаба COVİD-19.

РЕБЯТА БЕГИТЕ ! Бегите скорее! Ребята из власти, это я вам. Начиная от Премьер министров, их аппарата, министров, депутатов которые их избирали, заканчивая членами Штаба COVİD-19. Бегите! Бегите что есть мочи. Во все стороны, которые только можете. Бегите через брод по одиночке в соседние страны, нанимайте самолёты и бегите всем составом. Бегите, пока можете. Пока народ массово лечится от всех болезней. Пока бегает по аптекам в поисках пропавших лекарств и покупает их в тридорога. Пока ищет деньги на лечение своих больных в государственных больницах. Пока лОжит, а во многих случаях и не может положить родственников в больницы. Пока хоронит родных. Пока мозги и сердца отвлечены страхом и горем. Бегите!



Наступит завтра. Болезнь отступит. Точнее народ победит её, к сожалению со многочисленными потерями. Высохнут слезы. Но боль и горечь будут ещё пылать. И тогда народ придет за вами. Точнее к вам с вопросом. А ответа у вас не будет. Придут тысячи. Придут с фотографиями. Придут с именами. Придут со сжатыми кулаками. Придут с громким плачем, перешедшим в ор. А у вас не будет ответа. И тогда вас никто уже не пожалеет. Бегите!

Эдил Марлис уулу