Можно ли «лечить» коронавирус содой с лимоном? Ответ специалистов

В Whatsapp, и на ряде сайтов распространяется “волшебный рецепт”, помогающий не болеть COVID-19.
Так, судя по рецепту, предлагается смешать соду и лимон и пить как горячий чай каждый день.
“Действие лимона с горячей пищевой содой немедленно убивает вирус, полностью выводит его из организма. Эти два компонента подщелачивают иммунную систему, так как, когда наступает ночь, система становится кислой и уровень защиты снижается”, – пишут авторы рассылки.
Специалисты частного медицинского центра в Бишкеке ответили на вопрос, действительно ли помогает этот “волшебный рецепт” не заболеть или вылечиться от коронавируса. По мнению врачей, вода с содой не защитит от болезней.
“Сода не просто не поможет регулировать кислотно-щелочной баланс, а наоборот, может его нарушить. За счёт накопления щелочных веществ может увеличиться уровень pH крови – это называется алколозом. Алколоз опасен и требует медицинской помощи, поскольку уменьшается мозговой и коронарный кровоток, снижаются артериальное давление и минутный объём крови, нарастает нервно-мышечная возбудимость, возможны обмороки и судороги, снижение моторики кишечника и активности дыхательного центра”, – ответили специалисты.
Источник: reporter.kg
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