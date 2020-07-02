«Медработники не верят, что новый закон их защитит»

Министерство здравоохранения объявило, что есть ряд проблем из-за обострения ситуации с коронавирусом.

Не хватает койко-мест. В общежитии Национального военного лицея в Бишкеке готовят 150 коек. Необходимы дополнительно 220 аппаратов ИВЛ, 2203 кислородных концентраторов. Кроме того, не хватает медработников.

Между тем внесены изменения в закон «О статусе медицинского работника». Президент подписал соответствующий закон 29 июня. Если этот закон заработает, это станет большим стимулом для работников, считает эксперт по доказательной медицине Бермет Барыктабасова. Би-Би-Си взяла у неё интервью, спросив первым делом, насколько достаточно для защиты медработников изменений в две статьи закона.

Бермет Барыктабасова: Это очень значительная помощь, большой сдвиг. Когда юристы рассмотрели законы, были только нормы со ссылкой на медработников, законность не работала. Теперь появилась надежда, что во время чрезвычайной ситуации медикам будут выплачиваться компенсации, надбавки, что их труд будет оценён. Медработники работают с очень большим риском. В начале не было защитных средств, даже если были, работали, не зная, как применять, потому что правительство до этого не доставляло ни одного из таких средств. В первые дни медработники сами покупали защитную форму, продукты питания, сами оплачивали дорожные расходы, а в отдельных местах это происходит и сейчас.

Согласно закону, работающие в опасных условиях получают компенсацию в размере 4-х окладов, а в случае заболевания — 10 окладов. Это большой сдвиг. Однако многие медработники не верят, поэтому я считаю, что правительство должно контролировать исполнение закона. Надбавки не распределяются равномерно, не выплачиваются своевременно. Говорят также, что затягивают с выплатой, было много скандалов, которые продолжаются до сих пор. Были вопросы, в какую категорию входят медработники, сколько получат, кто получит.

Би-Би-Си: Медики сообщали, что получают надбавки, но еще никто из заразившихся не получил компенсацию. Теперь получают?

Бермет Барыктабасова: Официально было сообщено о выплате порядка 47 заболевшим, это менее 10%. Медработников, которые заразились COVID-19, много. Среди них есть с тяжелым состоянием, подключённые к аппарату ИВЛ. Сказали, что идет изучение случаев. Встречаются также заразившиеся дома. Трудно всё дифференцировать.

В инфекционной больнице в Бишкеке есть медработники, которые на протяжении нескольких месяцев не видели свои семьи. Они, без всяких слов, заразились на работе.

Были случаи невыплаты или урезания не то что компенсации заболевшим, а даже надбавок работающим в очагах медработникам. Ладно, получили за апрель, март, а последующие месяцы остались. Или, например, выплатили 29 тыс. вместо положенных 48 тысяч, были и такие случаи.

Помимо врачей, есть не получившие и среди среднего и младшего медперсонала. А ведь они в первую очередь работают с риском заражения вирусом.

Би-Би-Си: В обществе говорят об уходе с работы работников скорой помощи других медучреждений. Насколько правдива эта информация?

Бермет Барыктабасова: Не могу сказать, что это так. Да, были желающие уволиться с работы из-за текущих угроз, трудностей. Но они работу не бросят, потому что медработники являются незащищенным слоем населения. Получают крохотную зарплату, в то же время не умеет делать другую работу, не обучены коммерции и бизнесу. Определенная часть ещё раньше ушла в другие сферы, став бизнесменами.

В стране есть 73 тыс. медработников, из них приблизительно 13 тыс. врачей, более 30 тыс. среднего и другого персонала. Это очень ценные работники. Среди них много излучающих свет, хороших людей. Они не уходят и продолжают работать в системе, не обновляемой со времени Советского Союза, несут тяжёлую ношу, как сегодня.

Би-Би-Си: Звучал призыв, что для защиты прав людей в белых халатах должен работать профсоюз, идет сбор подписей за то, чтобы возглавили вы. Как надо защитить права медработников?

Бермет Барыктабасова: Медики, которые верят в мою способность защитить их права, собирают подписи под петицией. Мы не видели, чтобы профсоюз делал какую-то работу. Мы, разные специалисты, собрались и пытаемся защитить права медработников. Во многих случаях медики не особо разбираются в правовых вопросах. Я реагировала на проблемы, которые сама видела. В самом начале мы подняли вопрос отсутствия защитных средств у медработников. Медицина должна начинаться с собственной безопасности. В первую очередь должен быть защищён медперсонал. Но оказалось, что этого нет. Мы знали, что это за средства, какого уровня качества. Раньше я работала в данном направлении.

В вышеуказанном законе в две статьи внесены изменения, предусматривающие выплаты компенсации работающим в условиях чрезвычайной ситуации медработникам, создания им условий труда, бесплатное лечение в случае заболевания.

Источник: Кыргызская служба Би-Би-Си