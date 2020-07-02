Сможет ли пиар-кампания Текебаева противостоять оппонентам?

Это реальное явление, что на митинге под названием «Реакция» к Омурбеку Текебаеву приставали двое-трое парней, сравнили его с популистом и говорили противоположные слова.
Ведь не понравишься всему народу. В то же время большинство участников митинга поддержали его приход, тепло приняли… Суть вопроса в другом, соперники партии Ата Мекен воспользовались, раскричались в соцсетях с преувеличениями, постарались показать в плохом свете. Да, было неприятно. У пиарщиков Ата Мекена не хватило особых сил защитить своего лидера, развернуть от неприятностей, оказать сопротивление. Следовательно, уже сейчас Текебаеву надо подумать об усилении своей пиар-кампании к выборам, чтоб на борцовском поле сделать информационную политику продвинутой, влиятельной. Всего лишь мысль, чтоб в схватке перед выборами не остались погребенными под серой пылью.
Источник: газета «Азия news» №18 от 02.07.2020/стр.5
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