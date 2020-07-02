В Оше 34-летняя пациентка с коронавирусом выбросилась из окна больницы

В Оше 34-летняя женщина, которая получала лечение от коронавируса в Ошской городской больнице, выбросилась с 3 этажа.

Об этом сообщает АКИpress. По предварительным данным, жительница города Ош М.Г., 1986 года рождения, недавно родила. После родов у нее выявили коронавирус. Младенец находился у матери пациентки, а она сама лечилась в Ошской городской больнице.

Как сообщили в УВД города Ош, вчера в Ошской городской больнице женщина, 1986 года рождения, которая лечилась там от коронавируса с 29 июня (болезнь протекала тяжело) выпрыгнула с 3 этажа указанного лечебного учреждения. От тяжелых травм пациентка скончалась на месте.

Сотрудники правоохранительных органов вместе с медиками расследуют этот факт. Назначены соответствующие экспертизы.

Источник: elgezit.kg