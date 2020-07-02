Врач: Получил за июнь 3 337 сомов. В ЧП силовики получили тройные оклады, а медикам дали урезанные зарплаты

Вместе с тем медработник добавил пояснение, поскольку понимает, что за его откровения начальству «прилетит сверху»

Кыргызстанский медработник пожаловался на заработную плату, полученную за июнь, и рассказал, как нам самом деле обстоят дела в сфере здравоохранения. Свое возмущение пользователь Bek Surap разместил на своей странице в соцсети Facebook.

«Получил свою зарплату за прошедший месяц. До домашнего карантина, с 16 числа, успел отдежурить только половину своих дежурств. Двухнедельный больничный лист сдать не успел. Скорее всего, теперь в следующем месяце только получу выплаты по своим больничным. Долги раскидать в этом месяце не получится, видимо.

Хорошо, есть другие источники дохода», - пишет молодой человек.

Медработник решил дать пояснение, поскольку понимает, что за публичное откровение его начальству «прилетит сверху».

«Дело в том, что «выплаты», о которых все вокруг говорят, полагались только самой небольшой части медработников. Тем, кто работал непосредственно с больными с COVID - 19, у которых был подтвержден анализ. Остальные 90% медиков, которые работали с обычными, нековидными больными, которых не стало меньше, как раньше получали свои копейки, так и продолжили их получать в период ЧП. Более того, их заработные платы кое-где даже урезали за счёт КТУ, поскольку из-за ограничений в передвижении упало количество «пролеченных случаев», за счёт которых они формируются», - пишет медик.

По его словам, тех работников, кто занимался пациентами с иными заболеваниями, обеспечивали СИЗами в последнюю очередь.

«В итоге за 3 месяца с начала этой эпидситуации многие просто уволились, заболели, взяли отпуск без содержания и пр. И работать больше некому. А закон о выплатах медработникам в периоды ЧП и ЧС был принят с опозданием на 4 месяца. Короче, поздно, поезд с медиками уехал...

Нонсенс. В ЧП силовики получили свои тройные оклады, полагающиеся по закону, а 90% медиков получили урезанные зарплаты», - возмутился медработник.

Кроме того, кыргызстанец показал платеж, полученный им за июнь 2020 года. В квитанции указана сумма «3 337» сомов.

Источник: vesti.kg