Врач: Получил за июнь 3 337 сомов. В ЧП силовики получили тройные оклады, а медикам дали урезанные зарплаты

Вместе с тем медработник добавил пояснение, поскольку понимает, что за его откровения начальству «прилетит сверху»
Кыргызстанский медработник пожаловался на заработную плату, полученную за июнь, и рассказал, как нам самом деле обстоят дела в сфере здравоохранения. Свое возмущение пользователь Bek Surap разместил на своей странице в соцсети Facebook.
«Получил свою зарплату за прошедший месяц. До домашнего карантина, с 16 числа, успел отдежурить только половину своих дежурств. Двухнедельный больничный лист сдать не успел. Скорее всего, теперь в следующем месяце только получу выплаты по своим больничным. Долги раскидать в этом месяце не получится, видимо.
Хорошо, есть другие источники дохода», - пишет молодой человек.
Медработник решил дать пояснение, поскольку понимает, что за публичное откровение его начальству «прилетит сверху».
«Дело в том, что «выплаты», о которых все вокруг говорят, полагались только самой небольшой части медработников. Тем, кто работал непосредственно с больными с COVID - 19, у которых был подтвержден анализ. Остальные 90% медиков, которые работали с обычными, нековидными больными, которых не стало меньше, как раньше получали свои копейки, так и продолжили их получать в период ЧП. Более того, их заработные платы кое-где даже урезали за счёт КТУ, поскольку из-за ограничений в передвижении упало количество «пролеченных случаев», за счёт которых они формируются», - пишет медик.
По его словам, тех работников, кто занимался пациентами с иными заболеваниями, обеспечивали СИЗами в последнюю очередь.
«В итоге за 3 месяца с начала этой эпидситуации многие просто уволились, заболели, взяли отпуск без содержания и пр. И работать больше некому. А закон о выплатах медработникам в периоды ЧП и ЧС был принят с опозданием на 4 месяца. Короче, поздно, поезд с медиками уехал...
Нонсенс. В ЧП силовики получили свои тройные оклады, полагающиеся по закону, а 90% медиков получили урезанные зарплаты», - возмутился медработник.
Кроме того, кыргызстанец показал платеж, полученный им за июнь 2020 года. В квитанции указана сумма «3 337» сомов.
Источник: vesti.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!