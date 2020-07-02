Глава Октябрьского района Бишкека освобожден от должности

Аким Октябрьского района Максим Ситников освобожден от должности главы районной администрации.
Об этом сообщила пресс-служба мэрии. Распоряжение подписал мэр столицы Азиз Суракматов.
Как сообщили в акимиате, уход главы связан с ухудшением состояния здоровья.
Напомним, самыми неблагополучными районами по случаям коронавируса являются Ленинский и Октябрьский.
Источник: 24.kg
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