Истязания в Сузаке. Суд дал мужчине два года условно

"Истязателю из Сузака" суд вынес приговор.

Служители Фемиды приговорили мужчину к двум годам условного лишения свободы. Об этом сообщают правозащитники организации «Справедливость».

Отмечается, что судебное заседание прошло сегодня, 2 июля. Подсудимого освободили из-под стражи прямо в зале суда.

Напомним, ранее сообщалось о жестоком отношении супруга к своей жене в Сузакском районе. Позднее женщина пыталась забрать заявление из милиции. Однако правоохранители отмечали, что обращение зарегистрировано в ЕРПП.

Источник: media-center.kg