За сутки скончались 4 человека с коронавирусом. Всего 66 случаев смерти

Всего летальных исходов с диагнозом COVID-19 зарегистрировано 66 случаев.

За минувшие сутки скончались 4 человека с коронавирусом, сообщила представитель Минздрава Айнура Акматова на ежедневном брифинге по коронавирусу.

- В больнице Кыргызско-Турецкой дружбы – 1 (мужчина, 71 год);

- В Ноокатской территориальной больнице – 1 (мужчина, 70 лет);

- В Кочкорской территориальной больнице – 2 (женщина 69 лет, мужчина 56 лет).

Всего летальных исходов с диагнозом COVID-19 зарегистрировано 66 случаев.

Источник: zdorovie.akipress.org