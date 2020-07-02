За сутки скончались 4 человека с коронавирусом. Всего 66 случаев смерти

Всего летальных исходов с диагнозом COVID-19 зарегистрировано 66 случаев.
За минувшие сутки скончались 4 человека с коронавирусом, сообщила представитель Минздрава Айнура Акматова на ежедневном брифинге по коронавирусу.
- В больнице Кыргызско-Турецкой дружбы – 1 (мужчина, 71 год);
- В Ноокатской территориальной больнице – 1 (мужчина, 70 лет);
- В Кочкорской территориальной больнице – 2 (женщина 69 лет, мужчина 56 лет).
Всего летальных исходов с диагнозом COVID-19 зарегистрировано 66 случаев.
Источник: zdorovie.akipress.org
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