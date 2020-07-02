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В Кыргызстане на утро 2 июля выявлено 526 новых случаев коронавируса. Всего 6261 случай

Таким образом, на 2 июля в Кыргызстане подтвержден 6261 случай коронавируса.

В Кыргызстане на утро 2 июля выявлено 526 новых случаев COVID-19, сообщила представитель Минздрава Айнура Акматова на ежедневном брифинге по коронавирусу.

По его словам, они выявлены:

- г.Бишкек - 211

- Чуйская область - 231

- г.Ош - 19

- Ошская область - 6

- Нарынская область - 3

- Жалал-Абадская область - 27

- Таласская область - 1

- Баткенская область - 18

- Иссык-Кульская область – 10

Таким образом, на 2 июля в Кыргызстане подтвержден 6261 случай коронавируса.

Источник: zdorovie.akipress.org

           

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