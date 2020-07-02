В Кыргызстане на утро 2 июля выявлено 526 новых случаев коронавируса. Всего 6261 случай

Таким образом, на 2 июля в Кыргызстане подтвержден 6261 случай коронавируса.
В Кыргызстане на утро 2 июля выявлено 526 новых случаев COVID-19, сообщила представитель Минздрава Айнура Акматова на ежедневном брифинге по коронавирусу.
По его словам, они выявлены:
- г.Бишкек - 211
- Чуйская область - 231
- г.Ош - 19
- Ошская область - 6
- Нарынская область - 3
- Жалал-Абадская область - 27
- Таласская область - 1
- Баткенская область - 18
- Иссык-Кульская область – 10
Таким образом, на 2 июля в Кыргызстане подтвержден 6261 случай коронавируса.
Источник: zdorovie.akipress.org
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