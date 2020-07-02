Директор ЧК «Кортекс» своим сотрудникам: Будут инфицированы 90% населения, но пугаться не надо

Бишкек, "Саясат. kg". Пользователь Фейсбука Калича Умуралиева опубликовала на своей странице обращение директора частной клиники «Кортекс» Р. Кадырова к своим сотрудникам.

Обращаясь к коллегам, Кадыров, в частности, сказал, что пандемия набирает обороты,, ситуация такова, что будут инфицированы 90% населения, но пугаться не надо.

«Большинство из вас перенесет или уже перенесли коронавирус в асимптомной форме, в этом случае вы, естественно, продолжаете работать. У некоторых будет протекать как ОРВИ, возможен озноб, незначительное повышение температуры тела, ломота. Самостоятельно пройдет в течение 2-3 дней, продолжать работу также можно.

Примерно у 10-15% инфицированных возможно гриппоподобное течение, температура до 38,5 градуса, потливость, слабость, иногда боли в горле. В этом случае следует взять больничный сроком до недели и лечиться.

Не надо паниковать, звонить куда-то бессмысленно, сдавать ПЦР также нет смысла. Во-первых, сейчас в течение 3 дней не приедут, во-вторых, у большинства анализ будет отрицательный! В первые 10 суток!» — сказал директор Кадыров.

Он отметил, что лечиться в таком случае следует как при гриппе: обильным питьем, парацетамолом, витаминами, соблюдением постельного режима. Ну а если вдруг затрудненное дыхание, усиление кашля, повышенная на протяжении пяти дней температура, то на работу выходить не нужно.