Суракматов: Нарушителей карантинного режима будут штрафовать без предупреждения

В Бишкеке будут усилены мероприятия по нарушителям карантинного режима.

Об этом накануне на брифинге сообщил мэр столицы Азиз Суракматов.

По его словам, количество рейдов в Бишкеке будет увеличено, а штрафы к нарушителям будут применяться без предупредительных мер.

Мэрией поручено главам районных администраций, МТУ совместно с соответствующими службами проводить ежедневные рейды. Особое внимание будет уделено рынкам, торговым центрам, общественному транспорту и местам массового скопления людей.

«Управление внутренних дел, ГОМы и участковые должны проводить разъяснительную работу с жителями, активами районов и субъектами бизнеса на предмет соблюдения санитарных норм. Управлению здравоохранения и ЦГСН — усилить работу мобильных групп для выявления очагов заражения», — отметил Азиз Суракматов.

Источник: Элгезит