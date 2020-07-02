Суракматов: Нарушителей карантинного режима будут штрафовать без предупреждения

В Бишкеке будут усилены мероприятия по нарушителям карантинного режима.
Об этом накануне на брифинге сообщил мэр столицы Азиз Суракматов.
По его словам, количество рейдов в Бишкеке будет увеличено, а штрафы к нарушителям будут применяться без предупредительных мер.
Мэрией поручено главам районных администраций, МТУ совместно с соответствующими службами проводить ежедневные рейды. Особое внимание будет уделено рынкам, торговым центрам, общественному транспорту и местам массового скопления людей.
«Управление внутренних дел, ГОМы и участковые должны проводить разъяснительную работу с жителями, активами районов и субъектами бизнеса на предмет соблюдения санитарных норм. Управлению здравоохранения и ЦГСН — усилить работу мобильных групп для выявления очагов заражения», — отметил Азиз Суракматов.
Источник: Элгезит
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