Первый вице-премьер-министр заразился коронавирусом

У первого вице-премьер-министра и руководителя республиканского штаба Алмазбека Баатырбекова выявлен коронавирус.
Об этом сообщает 24.kg ссылаясь на источники в кабмине.
Уточняется, что чиновник находится на самоизоляции дома. Медики оценивают его состояние как средней тяжести. Сам Алмазбек Баатырбеков для комментариев недоступен.
Напомним, что у 26 сотрудников аппарата правительства Кыргызстана ранее обнаружен коронавирус. Ранее сообщалось, что инфицирован также вице-премьер Эркин Асрандиев.
Источник: media-center.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!