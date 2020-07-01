Первый вице-премьер-министр заразился коронавирусом

У первого вице-премьер-министра и руководителя республиканского штаба Алмазбека Баатырбекова выявлен коронавирус.

Об этом сообщает 24.kg ссылаясь на источники в кабмине.

Уточняется, что чиновник находится на самоизоляции дома. Медики оценивают его состояние как средней тяжести. Сам Алмазбек Баатырбеков для комментариев недоступен.

Напомним, что у 26 сотрудников аппарата правительства Кыргызстана ранее обнаружен коронавирус. Ранее сообщалось, что инфицирован также вице-премьер Эркин Асрандиев.

Источник: media-center.kg