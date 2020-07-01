Два года простоявшие 15 автомашин «скорой помощи» приступили к работе

В связи с возбужденным уголовным делом на сотрудников Министерства здравоохранения неиспользуемые в работе 15 автомашин «скорой помощи» переданы Центру экстренной медицины Бишкека.

Судя по информации правительства, неиспользовавшиеся с 2018 года автомашины разблокированы в связи с нехваткой «скорой помощи» в столице. Следствие по уголовному делу продолжится.

По словам первого вице-премьер-министра Алмазбека Баатырбекова, на должностных лиц Министерства здравоохранения было возбуждено уголовное дело, из-за неправильности документов 15 автомашин стояли неиспользованными с 2018 года.

«Этот вопрос согласован с правоохранительными органами. По данному делу параллельно продолжится следствие»,- сказал Баатырбеков.

Машины прошли технический осмотр, признаны годными.

Реанимационные автомашины оснащены аппаратами ИВЛ и другим оборудованием.

Банк развития Германии в рамках программы укрепления дружбы с Кыргызстаном решил бесплатно выдать 15 автомашин «скорой помощи». Был объявлен тендер, нидерландская компания Dutch Health летом 2017 года должна была привезти машины в Кыргызстан. По различным причинам автомашины запаздывали, поступили в Бишкек только в декабре. Было сказано, что из-за наличия во всех них недостатков они не использовались.

Кроме этого Государственный комитет по делам обороны выделил для мобильных бригад 5 автомашин.

Как отметил 26 июня руководитель Центра экстренной помощи Искендер Шаяхметов, население города составляет 1 млн 48 тысяч человек, их обслуживает 38 бригад «скорой помощи». По норме на 10 тысяч человек должна быть одна бригада. Учитывая это требование, в Бишкеке должно быть минимум 100 машин.

Источник: газета «Майдан.kg» №20 от 01.07.2020/стр.2