Смогут ли иностранные туристы приехать в Кыргызстан в этом году?

«Пока нельзя сказать точно», - министр информации и туризма.

Но в МВД уже готовятся их встречать

Пока неизвестно, когда иностранные туристы смогут попасть в Кыргызстан. Об этом Vesti.kg сказал министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов.

- Этот вопрос обсуждается, но точной даты еще нет, - сказал он. – Алгоритм уже выработан и находится на рассмотрении Республиканского штаба. Когда его утвердят, будем обсуждать дату. Предварительно называют разные варианты, но пока нельзя сказать ничего определенного.

Но, несмотря на неизвестность, в МВД уже полным ходом готовятся встречать иностранных гостей.

Еще не ясно, смогут ли те ступить на кыргызскую землю в этом году, но в министерстве уже издали распоряжение «в целях надлежащего обеспечения общественного порядка и безопасности дорожного движения в период подготовки и проведения туристического сезона 2020 года», о чем ранее сообщало Vesti.kg.

На случай, если иностранцы все-таки попадут в республику, ведомство утвердило план комплексных мероприятий по обеспечению безопасности пребывания в КР туристов с учетом соблюдения правил санитарно-эпидемиологических норм.

«С личным составом органов внутренних дел проведены инструктажи о строгом соблюдении законности и служебной дисциплины, культурном, вежливом, тактичном и корректном отношении к гражданам, особенно к иностранными туристам, - передают в МВД. - В период туристического сезона будет задействован взвод туристической милиции, созданный в целях улучшения международного имиджа Кыргызстана как страны туризма, обеспечения безопасности туристов, оказания им содействия в решении возникающих вопросов».

Источник: vesti.kg