Мэрия Бишкека ограничила работу общественного транспорта, кафе и ресторанов

Мэрия Бишкека ограничила работу общественного транспорта.

Об этом на брифинге сообщил мэр столицы Азиз Суракматов.

По его словам, общественный пассажирский транспорт — троллейбусы, автобусы, маршрутные такси — в будние дни будет работать с 7.00 до 10.00 и с 17.00 до 21.00. В субботу и воскресенье курсировать не будет.

Кроме того, муниципалитет ограничил работу кафе, ресторанов, точек общественного питания. Им разрешается работать только с 8.00 до 20.00.

Супермаркеты, торговые центры должны изменить время работы с 7.00 до 19.00.

Все рынки на территории города будут работать ежедневно с 6.00 до 17.00.



Источник: 24.kg