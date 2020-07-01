Мэрия Бишкека ограничила работу общественного транспорта, кафе и ресторанов

Мэрия Бишкека ограничила работу общественного транспорта.
Об этом на брифинге сообщил мэр столицы Азиз Суракматов.
По его словам, общественный пассажирский транспорт — троллейбусы, автобусы, маршрутные такси — в будние дни будет работать с 7.00 до 10.00 и с 17.00 до 21.00. В субботу и воскресенье курсировать не будет.
Кроме того, муниципалитет ограничил работу кафе, ресторанов, точек общественного питания. Им разрешается работать только с 8.00 до 20.00.
Супермаркеты, торговые центры должны изменить время работы с 7.00 до 19.00.
Все рынки на территории города будут работать ежедневно с 6.00 до 17.00.
Источник: 24.kg
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