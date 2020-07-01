В Бишкеке за сутки от пневмонии скончались 13 человек

За сутки в столичных стационарах и в обсервации «Ганси» скончались 13 пациентов с пневмонией.

В Кыргызстане с начала марта скончались 80 пациентов с пневмонией, пишет Sputnik со ссылкой на Министерство здравоохранения КР.

Согласно статистике Минздрава, за два дня умерли 26 больных с пневмонией. Больше всего случаев летального исхода приходится на Бишкек и Чуйскую область. За сутки в столичных стационарах и в обсервации «Ганси» скончались 13 пациентов с пневмонией.

Источник: elgezit.kg