В Бишкеке за сутки от пневмонии скончались 13 человек

За сутки в столичных стационарах и в обсервации «Ганси» скончались 13 пациентов с пневмонией.
В Кыргызстане с начала марта скончались 80 пациентов с пневмонией, пишет Sputnik со ссылкой на Министерство здравоохранения КР.
Согласно статистике Минздрава, за два дня умерли 26 больных с пневмонией. Больше всего случаев летального исхода приходится на Бишкек и Чуйскую область. За сутки в столичных стационарах и в обсервации «Ганси» скончались 13 пациентов с пневмонией.
Источник: elgezit.kg
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