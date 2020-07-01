Мэром города Кара-Суу избран Лолобаев Адыл Манасович

Сегодня, 1 июля 2020 года, состоялись выборы мэра города Кара-Суу Кара-Суйского района Ошской области.
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК КР.
Для участия в выборах был зарегистрирован 1 кандидат – Лолобаев Адыл Манасович, представленный от фракции «Социал-демократическая партия Кыргызстана».
На выборах из 31 депутата присутствовали 30 депутатов Кара-Суйского городского кенеша. Один депутат отсутствовал. Согласно протоколу об итогах голосования Кара-Суйской территориальной избирательной комиссии от 1 июля 2020 года, по результатам выборов кандидат А.М. Лолобаев набрал 30 голосов.
Согласно протоколу о результатах выборов от 1 июля 2020 года, Лолобаев Адыл Манасович признан избранным мэром города Кара-Суу.
Источник: kyrgyztoday.org
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