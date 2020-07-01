Мэр Бишкека вылечился от коронавируса и вышел на работу

Мэр столицы Азиз Суракматов вылечился от COVID-19 и вышел на работу.

Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Градоначальник находился дома две недели, заболевание протекало в легкой форме. Сейчас он уже приступил к своим обязанностям.

Так уже сегодня Азиз Суракматов выступит на брифинге правительства. Об этом сообщил республиканский штаб по борьбе с COVID-19.

Источник: media-center.kg