«Чуко-генерал» Турсункулов ведет торг с партиями за своего сына

Подождём, чтобы узнать, какая партия возьмет.
Бакиевский генпрокурор, генерал Нурлан Турсункулов по прозвищу «Чуко» («Альчик») вследствие своей судимости проталкивает на депутатство своего отпрыска, ведя соответствующий торг с политическими силами. Правдива дошедшая до нас информация, что Турсункулов ставит целью ввести своего сына в подходящую партию, сторговавшись на 100 тыс. долларов? Подождём, чтобы узнать, какая партия возьмет. Наверняка недаром в своё время Элмурза аке прозвал «Чуко» этого «молодца», выступавшего максимовским битком!..
Источник: aryba.kg
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