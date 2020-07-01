«Чуко-генерал» Турсункулов ведет торг с партиями за своего сына

Подождём, чтобы узнать, какая партия возьмет.

Бакиевский генпрокурор, генерал Нурлан Турсункулов по прозвищу «Чуко» («Альчик») вследствие своей судимости проталкивает на депутатство своего отпрыска, ведя соответствующий торг с политическими силами. Правдива дошедшая до нас информация, что Турсункулов ставит целью ввести своего сына в подходящую партию, сторговавшись на 100 тыс. долларов? Подождём, чтобы узнать, какая партия возьмет. Наверняка недаром в своё время Элмурза аке прозвал «Чуко» этого «молодца», выступавшего максимовским битком!..

Источник: aryba.kg