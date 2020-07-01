Турсунбай Бакир уулу, экс-депутат: «Кто на выборах даст деньги, и кто возьмет деньги – все равно преступник, надо посадить!»

Акаев в 1995 году открыл дорогу грязным выборам, говоря «берите, что дают претенденты, а за кого голосовать, решите, зайдя за ширму в кабинке».

- Турсунбай мырза, с приближением выборов Центральная избирательная комиссия утвердила положение, раскрывающее финансирование выборов. Сможет это действие обуздать подкуп голосов?

- Нет. Если выборы не проведут чистыми руками и с чистыми помыслами, то хоть тысячу раз утвердят положение, все равно результат будет прежним. Поэтому партия «ЭрК» повторяет прошлое предложение: Из ЦИК надо гнать всех, кто фальсифицировал прошлые выборы, участвовал в бесовских играх! ЦИК и местные избирательные комиссии надо составить из независимых, честных людей. Потому что невозможно провести чистые выборы со старыми, продажными, незаконно работавшими комиссиями. Потому что они не оставят прежние привычки. Они сфальсифицируют итоги выборов.

- Можем ли мы надеяться, что если вступят в работу положения, усиливающие контроль счетов партий на выборах, и они точно будут исполняться, то может быть, создадут препятствия для подкупа партиями голосов народа?

- В странах с чистым проведением выборов наблюдатели политических партий не стоят на избирательных участках. В обществе таково сильное доверие друг к другу! А у нас больше, чем доверие к чистым выборам, сильно опасение, что будет обман, махинация, фальсификация. Поэтому политические партии заранее говорят «увеличим число наблюдателей». Сколько бы мы не увеличивали наблюдателей, но если нечисты председатель и члены избирательной комиссии, они все равно подтасуют результаты выборов, сделают в соответствии с поступившим сверху приказом.

Поэтому если мы не будем увеличивать работу, морочить голову народу, а остановим политический спектакль, составим избирательные комиссии из честных, независимых, патриотичных людей, тогда вопрос решился бы положительно. И у народа, и у участвующих в выборах кандидатов зародилась бы уверенность в чистых выборах.

- Как говорил Алтынбек Сулайманов, для противодействия подкупа партиями голосов, может быть, народ должен продавать свои голоса не за 1000-2000 сомов, а в несколько раз дороже?

- Акаев в 1995 году открыл дорогу грязным выборам, говоря «берите, что дают претенденты, а за кого голосовать, решите, зайдя за ширму в кабинке». Теперь неправильные слова тогдашнего президента должен опровергнуть не Алтынбек Сулайманов, а президент Сооронбай Жээнбеков. Кто на выборах даст деньги, и кто возьмет деньги – все равно преступник, надо арестовать!

- Эксперты говорят, что для прекращения подкупа голосов должно измениться сознание людей. Что правильней, ждать, когда изменится сознание народа, или отказаться от денежного депутата?

- Самый большой эксперт – Алла-Таала в Коране сказал: если каждый начнет с себя изменять свое сознание, внутренний мир, тогда я изменю ваше положение. А что знают остальные эксперты? У какого эксперта есть опыт участия в выборах?! У кого из них есть знания о выборах?! Народ сам решил: Теперь мы не будем избирать денежных. Самое основное – нельзя искажать голос народа!

- Может пандемия изменить срок выборов?

- Наверное, пандемия не сможет изменить срок выборов. Может изменить правила и порядок выборов. Очевидно, повторят за русскими. А может быть, будет онлайн голосование, может, еще что-нибудь придумают…

Источник: газета «Майдан.kg» №20 от 01.07.2020/стр.5