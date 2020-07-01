Адвокат Азимжана Аскарова намерен добиваться послабления режима содержания

Адвокат пожизненно осужденного правозащитника Азимжана Аскарова Валерьян Вахитов рассчитывает на послабление режима содержания для своего подзащитного. Об этом он сообщил 24.kg.
Юрист отметил, что готовит обращение в ГСИН. «Азимжан Аскаров после этапирования из Бишкекского СИЗО-1 был помещен в так называемый строгий режим, который предусматривает в течение года всего лишь три краткосрочных свидания и одно длительное. Три краткосрочные связи по телефону и полтора часа прогулки на свежем воздухе ежедневно. Обычно послабления именно к пожизненно приговоренным применяются через пять лет с момента отправки в колонию. Азимжан Аскаров по совокупности находится за решеткой с 2010 года, и мы еще ни разу не просили для него никаких послаблений режима. Он ни на что не жалуется, но надо помнить, что Аскаров — пожилой человек и ограничения здоровья ему не прибавляют», — отметил Валерьян Вахитов.
Он также добавил, что подал апелляцию в Бишкекский горсуд по исковому заявлению Аскарова к правительству за неисполнение рекомендации Комитета ООН по правам человека. Отметим, что 12 июня Административный суд столицы оставил без рассмотрения иск правозащитника к кабмину.
13 мая Верховный суд поставил точку в деле Азимжана Аскарова, отказав в удовлетворении жалобы адвокатов отправить дело на рассмотрение по вновь открывшимся обстоятельствам.
2 декабря 2019-го Верховный суд декриминализировал ряд эпизодов и смягчил по некоторым статьям наказание правозащитнику. Однако основная статья обвинения «Соучастие в убийстве» УК КР, по которой он получил пожизненный срок, осталась.
Азимжана Аскарова обвинили в разжигании межнациональной розни и убийстве милиционера во время июньских событий на юге республики в 2010 году.
Источник: 24.kg
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