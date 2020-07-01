Завотделом бишкекской скорой помощи: «Это ад. И он только начинается»

Егор Борисов в очередной раз напомнил, что «неотложек» в столице должно быть в четыре раза больше

Адом назвал нынешнюю эпидемиологическую ситуацию в Бишкеке заведующий отделом бишкекской скорой помощи Егор Борисов.

«Это ад. И он только начинается», - написал медик в своем Twitter накануне в полночь.

Как рассказал Борисов в тревожной публикации от 26 июня, происходящее сейчас в Кыргызстане – это катастрофа.

По его словам, нагрузка на медиков увеличивается с каждым днем: столичная «скорая» ежечасно бьет антирекорды по количеству вызовов «на очереди», а диагнозов «пневмония» становится все больше. Врач подчеркнул, что ничего подобного никогда раньше не было.

«Ночью был в Ганси, в Нацгоспитале, - написал Борисов 30 июня. – Везде как в муравейнике. Шуршание защитных костюмов медиков, бегающих между палатами, пиликание пульсоксиметров и кашель. И эти полные ужаса глаза задыхающихся пациентов... Эти взгляды запомнятся навсегда».

Врач не раз упоминал о нехватке бригад скорой помощи раньше, вспомнил он об этом и теперь. Информация о том, что их количество должно быть в 4 раза больше, стала общим местом и уже ни у кого не вызывает шока.

«Коллеги из других стран крутили пальцем у виска, когда слышали, сколько бригад есть в Бишкеке», - признался Борисов.

Но даже появись у отделения 100-200 машин, работать в них было бы некому, продолжает завотделом. Врачей не хватает, и оклад 5 тыс. сомов – одна из важных причин этого.

«А знаете, что самое приятное в эти дни? – заметил Борисов. – Читать, как депутаты возмущаются, что памятник Манасу без коня, и как срочно надо это исправить».

25 июня 2020 года депутат Зарылбек Рысалиев действительно пожаловался, что несколько месяцев не мог добиться аудиенции у президента.

Вопрос, с которым он намеревался обратиться к главе государства, очень срочный: в комплексе «Манас Ордо» в Таласе легендарный богатырь запечатлен в скульптуре без коня, жены Каныкей и верного советника Бакая.

Вторая проблема, которая заботит Рысалиева, состоит в том, что тундук, расположенный у земли в композиции в «Ата-Бейите», негативно влияет на судьбу Кыргызстана.

Источник: vesti.kg