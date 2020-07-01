От борьбы с коррупцией в бюджет поступило 11 млрд сомов

Борьба главы государства против коррупции не остановится, напротив, усилится.

Об этом сообщил 30 июня на внеочередном собрании Жогорку Кенеша президент Сооронбай Жээнбеков.

«Борьба с коррупцией – одно из крупных направлений в моей президентской работе. С 2018 года примерно 900 уголовных дел в связи с коррупцией было направлено на рассмотрение суда. По указанным делам сумма возвращенных в государственный бюджет средств превысила 11 млрд сомов. Так, раскрыты коррупционные схемы, имевшие место в налоговых и таможенных органах, Министерстве транспорта, «Кыргызской железной дороге», Государственной регистрационной службе, Инспекции по экотехнической безопасности, судебных органах и в Финансовой полиции. Только недавно раскрыта крупная коррупционная схема на железной дороге. Эта схема появилась не на днях, это теневая схема, работавшая десятки лет. Почему не раскрывалась? Потому что проверяющие правоохранительные органы тоже были соучастниками этой коррупционной схемы. Мы должны разоблачать не только коррумпированных чиновников, но раскрывать лица и правоохранительных органов, являющихся укрывающими их сотрапезниками. И против них будет вестись беспощадная борьба. Также вы знаете, что несколько ранее были установлены коррупционные факты при модернизации Бишкекской теплосети, реконструкции Исторического музея, строительстве ипподрома и других объектов»,- сказал он.

С его слов, есть еще одно направление в борьбе с коррупцией, которое много не афишируется, но делаются продвинутые работы.

«Это возвращение незаконно розданных земель нашей столице Бишкеку, народу. Как вы знаете, мы на тех землях строим места отдыха, скверы, парки для бишкекчан и гостей нашего города, где они могут отдыхать, с целью возвращения Бишкеку славы «зеленого города». В 2019 году на более чем 10 гектарах земли завершен парк «Ынтымак», ставший любимым местом горожан. В этом году построен парк имени Ч.Тулобердиева более чем на 10 гектарах земли. Еще более чем на 44 гектарах земли мэрия строит 5 парков. Продолжится возвращение в собственность Бишкека, во владение народа незаконно розданных земель. Здесь Бишкекская мэрия ведет хорошую работу. Разумеется, я как глава государства полностью поддерживаю эти действия. Дело возвращения незаконно отданных земельных участков, детских садов, социальных объектов продолжится во всех городах, областях. На возвращенных городу Бишкеку землях, в верхней зоне столицы для нашей молодежи будет построен крупный спортивный дворец. Надеюсь, это останется подарком для нашей молодежи. Мы превратим те земли в центр отдыха горожан»,- сказал он.

Источник: газета «Майдан.kg» №20 от 01.07.2020/стр.2