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За сутки скончались 5 человек с коронавирусом. Всего — 62 случая смерти

За прошедшие сутки зафиксировано 5 летальных исходов от COVID-19.

Об этом 1 июля сообщил замминистра здравоохранения Мадамин Каратаев.

1. В Республиканской инфекционной клинической больнице – 2 (мужчина, 57 лет; мужчина, 67 лет);

2. В Нарынской областной объединённой больнице – 1 (мужчина, 60 лет);

3. В Московской территориальной больнице – 1 (мужчина, 70 лет).

4. В больнице Кыргызско-Турецкой дружбы – 1 (женщина, 72 года).

Всего летальных исходов с диагнозом COVID-19 зарегистрировано 62 случая.

Источник: zdorovie.akipress.org

           

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