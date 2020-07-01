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Подробности Общество Просмотров: 13

За сутки скончались 5 человек с коронавирусом. Всего — 62 случая смерти

За прошедшие сутки зафиксировано 5 летальных исходов от COVID-19. Об этом 1 июля сообщил замминистра здравоохранения Мадамин Каратаев. 1. В Республиканской инфекционной клинической больнице – 2 (мужчина, 57 лет; мужчина, 67 лет); 2. В Нарынской областной объединённой больнице – 1 (мужчина, 60 лет); 3. В Московской территориальной больнице – 1 (мужчина, 70 лет). 4. В больнице Кыргызско-Турецкой дружбы – 1 (женщина, 72 года). Всего летальных исходов с диагнозом COVID-19 зарегистрировано 62 случая. Источник: zdorovie.akipress.org