За сутки скончались 5 человек с коронавирусом. Всего — 62 случая смерти

За прошедшие сутки зафиксировано 5 летальных исходов от COVID-19.
Об этом 1 июля сообщил замминистра здравоохранения Мадамин Каратаев.
1. В Республиканской инфекционной клинической больнице – 2 (мужчина, 57 лет; мужчина, 67 лет);
2. В Нарынской областной объединённой больнице – 1 (мужчина, 60 лет);
3. В Московской территориальной больнице – 1 (мужчина, 70 лет).
4. В больнице Кыргызско-Турецкой дружбы – 1 (женщина, 72 года).
Всего летальных исходов с диагнозом COVID-19 зарегистрировано 62 случая.
Источник: zdorovie.akipress.org
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