На утро 1 июля выявлено 439 новых случаев коронавируса. Всего по стране 5735

Общее количество составило 5735.

В Кыргызстане на утро 1 июля выявлено 439 новых случаев COVID-19, сообщил замминистра здравоохранения Мадамин Каратаев на ежедневном брифинге по коронавирусу.

По его словам, они выявлены:

- Бишкек – 195

- Чуйская область – 175

- Таласская область – 12

- Нарынская область – 10

- Жалал-Абадская область – 24

- Баткенская область – 13

- г. Ош – 5

- Ошская область – 5.

Общее количество составило 5735.

Источник: zdorovie.akipress.org