Глава Нацгоспиталя: Два человека, потерявшие сознание возле Центра урологии, скончались от пневмонии

Тилек Маратов заявил, что подобные летальные случаи происходят из-за отсутствия сознательности у самих граждан

Двух людей, потерявших сознание возле Центра урологии в Бишкеке, не удалось спасти. Об этом Vesti.kg сообщил глава Нацгоспиталя Тилек Маратов.

По его словам, трагедия произошла сегодня, 30 июня, несколько часов назад.

- Руководитель Центра урологии мне сообщил, что два человека в тяжелом состоянии скончались от пневмонии,- сказал Маратов. - Что-либо сделать было невозможно.

Кроме того, он отметил, что многие кыргызстанцы несвоевременно обращаются за медицинской помощью, поэтому смертельные случаи в результате тяжелой пневмонии учащаются.

- Больные при появлении острых симптомов остаются дома и несвоевременно обращаются за медпомощью,- подчеркнул Маратов. - Многие не обращаются в силу занятости врачей. Часто люди занимаются самолечением и не слушают рекомендации медиков, а следуют советам знакомых.

Поясним, вчера, 29 июня, в Сети появилось видео, на котором возле Центра урологии два человека потеряли сознание. В пресс-службе Минздрава пояснили Vesti.kg, что у них была внебольничная пневмония. На кадрах видно, как одному человеку в машине делали искусственное дыхание, а второй человек — упал возле входа в клинику.

Источник: vesti.kg