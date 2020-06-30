Глава Нацгоспиталя: Два человека, потерявшие сознание возле Центра урологии, скончались от пневмонии

Тилек Маратов заявил, что подобные летальные случаи происходят из-за отсутствия сознательности у самих граждан
Двух людей, потерявших сознание возле Центра урологии в Бишкеке, не удалось спасти. Об этом Vesti.kg сообщил глава Нацгоспиталя Тилек Маратов.
По его словам, трагедия произошла сегодня, 30 июня, несколько часов назад.
- Руководитель Центра урологии мне сообщил, что два человека в тяжелом состоянии скончались от пневмонии,- сказал Маратов. - Что-либо сделать было невозможно.
Кроме того, он отметил, что многие кыргызстанцы несвоевременно обращаются за медицинской помощью, поэтому смертельные случаи в результате тяжелой пневмонии учащаются.
- Больные при появлении острых симптомов остаются дома и несвоевременно обращаются за медпомощью,- подчеркнул Маратов. - Многие не обращаются в силу занятости врачей. Часто люди занимаются самолечением и не слушают рекомендации медиков, а следуют советам знакомых.
Поясним, вчера, 29 июня, в Сети появилось видео, на котором возле Центра урологии два человека потеряли сознание. В пресс-службе Минздрава пояснили Vesti.kg, что у них была внебольничная пневмония. На кадрах видно, как одному человеку в машине делали искусственное дыхание, а второй человек — упал возле входа в клинику.
Источник: vesti.kg
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