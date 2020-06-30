HRW: Сооронбай Жээнбеков должен наложить вето на закон о манипулировании информацией

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков должен наложить вето на два закона на том основании, что они нарушают обязательства страны в области прав человека, заявила правозащитная организация Human Rights Watch.
«Парламент Кыргызстана принял расплывчатый и заграничный закон, который позволяет властям без судебного надзора распоряжаться удалением с интернет-платформ информации, которую чиновники считают «ложной» или «неточной». Парламент также исключил из Уголовно-процессуального кодекса положение, обязывающее кыргызские суды пересматривать уголовные дела, в которых международный орган по правам человека установил нарушение», — говорится в заявлении организации.«Учитывая расплывчатую формулировку и отсутствие судебного надзора, угрозу информационному праву для свободы слова и СМИ невозможно переоценить», — заявил старший научный сотрудник Human Rights Watch по Центральной Азии Михра Риттманн.
«Разрешение на вступление в силу этого законопроекта или поправок к Уголовно-процессуальному кодексу, смягчающих влияние международных средств правовой защиты, станет значительным и прискорбным шагом назад для Кыргызстана», — отметил Риттманн.
По его словам, преступление, связанное с распространением ложной или неточной информации, настолько явно расплывчато и чрезмерно широко, что его легко можно использовать для криминализации законной речи, защищенной законом о правах человека.
«Закон также нарушает принцип законности, который согласно международному праву прав человека требует, чтобы преступления классифицировались и описывались с достаточной точностью, чтобы каждый знал о том, какие действия и бездействие влекут за собой ответственность и могут действовать в соответствии с законом», — говорится в сообщении.
В организации HRW заявили, что этот закон должен быть отклонен, а новое законодательство должно рассматриваться как совместимое с международным правом прав человека.
Источник: Элгезит
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