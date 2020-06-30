Депутаты Жогорку Кенеша ушли на каникулы

Спикер парламента КР Дастанбек Джумабеков сегодня на внеочередном заседании парламента объявил о закрытии 7-й сессии 6 созыва Жогорку Кенеша.
Спикер поблагодарил коллег за принятие важных законопроектов, которые ставили развитие государство и интересы народы превыше всего.
«За время работы сессии были приняты 136 законов и 614 постановлений, были заслушаны годовые отчеты премьера, генпрокурора, Нацбанка и Счетной палаты. Также были рассмотрены более 15 тыс. обращений граждан, были проведены более 29 тыс. встреч с избирателями. В общем, работа сессии была направлена на развитие социально-экономического сектора и судебно-правовой системы. Также парламент обеспечил законодательную поддержку в сфере развития регионов и цифровизации», - сказал Джумабеков.
Источник: Кабар
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