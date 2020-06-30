Президент озвучил три основные задачи перед новым правительством

Я надеюсь, что вы будете верны своей клятве и сделаете все для развития нашей страны.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня на заседании парламента, где новые члены правительства принесли присягу, выразил надежду, что новый кабинет министров сможет стать тем самым антикризисным правительством, который сможет в этой не простой ситуации с достоинством и с высокой ответственностью выполнит поставленные перед ним задачи.

Глава государства, обращаясь к членам правительства, отметил, «сегодня вы дали клятву о том, что будете с честью служить интересам народа Кыргызстана и кыргызского государства».

«Я надеюсь, что вы будете верны своей клятве и сделаете все для развития нашей страны. Вы приступаете к своим обязанностям в очень ответственный период, при весьма сложной ситуации. Мы верим, что вы станете тем антикризисным правительством, которое с достоинством и с высокой ответственностью выполнит поставленные перед ним задачи и сумеет добиться быстрого улучшения ситуации», - сказал он.

Жээнбеков подчеркнул, что именно в такое сложное время познается, кто есть кто - у кого слова не расходятся с делом, а кто способен только говорить.

«Народ за короткий промежуток времени сумеет определить ваш потенциал и дать оценку вашей работе», - отметил глава государства.

По его словам, в сложившейся ситуации новый состав правительства должен определить в качестве приоритетных три основные задачи.

Это - задачи по смягчению последствий нынешней глобальной эпидемии, сохранению потенциала экономики и развитию, а также по обеспечению справедливости предстоящих выборов.

«Все мы понимаем, что наиболее актуальной проблемой сегодня является эффективная борьба с коронавирусом», - отметил президент.

Источник: Кабар