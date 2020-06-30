Выборы 2020
Больше новостей на нашем телеграм-канале
           
Подробности
Общество
Просмотров: 12

За сутки скончались 7 человек с коронавирусом. Всего умерли 57 человек

Всего в Кыргызстане от коронавируса зафиксирована смерть 57 человек.

За сутки в Кыргызстане скончались 7 человек с коронавирусом, сообщил замминистра здравоохранения Мадамин Каратаев на брифинге в правительстве.

- в Республиканской инфекционной больнице скончались 2 мужчин – 55 лет и 76 лет;

- в Ошской городской больнице скончались 2 женщины – 70 лет и 49 лет;

- в роддоме №2 скончалась 27-летняя женщина;

- в Жайылской районной больнице скончался 44-летний мужчина;

- в больнице Кыргызско-Турецкой дружбы скончался 53-летний мужчина.

Всего в Кыргызстане от коронавируса зафиксирована смерть 57 человек.

Источник: zdorovie.akipress.org

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить