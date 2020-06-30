В Кыргызстане на утро 30 июня выявлено 279 новых случаев коронавируса. Всего 5296 случаев

На 30 июня в Кыргызстане подтверждено 5296 случаев коронавируса.
В Кыргызстане на утро 30 июня выявлено 279 новых случаев COVID-19, сообщил замминистра здравоохранения Мадамин Каратаев на ежедневном брифинге по коронавирусу.
По его словам, они выявлены:
- Бишкек – 182
- Чуйская область – 36
- Иссык-Кульская область – 18
- Таласская область – 15
- Нарынская область – 10
- Жалал-Абадская область – 7
- Баткенская область – 7
- г. Ош – 1
- Ошская область – 1
Таким образом, на 30 июня в Кыргызстане подтверждено 5296 случаев коронавируса.
Источник: zdorovie.akipress.org
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