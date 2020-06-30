В Кыргызстане на утро 30 июня выявлено 279 новых случаев коронавируса. Всего 5296 случаев

На 30 июня в Кыргызстане подтверждено 5296 случаев коронавируса.

В Кыргызстане на утро 30 июня выявлено 279 новых случаев COVID-19, сообщил замминистра здравоохранения Мадамин Каратаев на ежедневном брифинге по коронавирусу.

По его словам, они выявлены:

- Бишкек – 182

- Чуйская область – 36

- Иссык-Кульская область – 18

- Таласская область – 15

- Нарынская область – 10

- Жалал-Абадская область – 7

- Баткенская область – 7

- г. Ош – 1

- Ошская область – 1

Таким образом, на 30 июня в Кыргызстане подтверждено 5296 случаев коронавируса.

Источник: zdorovie.akipress.org