У Асрандиева выявили коронавирус, он не сможет участвовать в церемонии принесения присяги - правительство

Некоторые из членов Правительства Кыргызской Республики не смогут принять участие в церемонии принесения присяги, сообщили в аппарате правительства.
А именно, как отмечается, это вице-премьер-министр Эркин Асрандиев, у которого ПЦР-анализа на коронавирусную инфекцию показал положительный результат.
Тем не менее Эркин Асрандиев продолжает работу в удаленном режиме, заболевание протекает в легкой форме. Он себя хорошо чувствует и проходит соответствующий курс лечения.
Руководитель Аппарата Правительства-министр Таалайбек Темиралиев, министр культуры, информации и туризма Кыргызской Республики Азамат Жаманкулов, министр юстиции Марат Джаманкулов и министр транспорта и дорог Жанат Бейшенов находятся на самоизоляции как контактные лица.
Источник: Кабар
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