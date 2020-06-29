Жанар Акаев вступил в «Ата Мекен» с 1 млн долларов?

Если деньги не пришли из-за границы, интересно, какой олигарх из Кыргызстана оказал поддержку?..

Правду ли говорят в узких политических кругах о том, что Жанар Акаев провел переговоры с партией «Ата Мекен» о вступлении за $1 млн, что позволило ему попасть в верхушку списка? В нынешнее время тяжело найти щедрых спонсоров. Сообщается, что в ряды «Ата Мекена» вступит 3-4 кандидата вслед за Жанаром Акаевым. Если деньги не пришли из-за границы, интересно, какой олигарх из Кыргызстана оказал поддержку?..

Источник: газета «Азия news» №17 от 25.06.2020 / стр. 8