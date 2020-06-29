Кыргызстан – страна генералов! А есть ли результат?

Салижан аба давно сказал в точку: «Кыргызстан – страна диаметральных противоположностей».

Он был шутником, находящим подходящее слово, будто сковырнул, уместно вставлял острую шутку экспромтом, был грамотным, активно участвовавшим в общественных делах человеком. Всю жизнь говорил о «комплексе неполноценности» кыргыза. Скажи такое кто-то другой, навалились бы толпой. С Салижаном аба так не могли поступить…

На собрании в связи с 60-летием друга-доктора экономических наук Турара Койчуева (1998 г), с которым он много лет сотрудничал в Академии наук, Салижан аба полушутя-полусерьезно прошелся по кыргызской интеллигенции, заполнившей зал: «Сейчас все держащие ручку стали говорить с духами. Среди них есть и я. К тому же я тоже не абы кто. Только что, идя на той, поговорил с духом Карла Маркса. Говорю «иду на той». Он мне: «Скажи Турару: у кыргызов много экономистов, но экономики нет», – сказал так и спустился с трибуны.

Или это не так?! Экономистов у нас много, а экономика бедная! Генералов у нас много, а армия полуживая! Мы хорохоримся, мол, у нас много воды, ледников, ГЭС, будем продавать электроэнергию загранице. А сами дорого закупаем недостающую энергию у соседей…

Если подсчитаем общее количество получивших чин генерала по Кыргызстану, и разделим на пройденные 28 лет независимости, то приходится по 4 генерала в год!.. Но мы сегодня из них называем имена лишь удостоенных звания генерала (МВД) в милицейской сфере.

Сами вглядитесь в нижеследующий список, и попробуйте представить – кто, когда и за какие достижения удостоился звания генерала?! Кому нужны генералы? Количество генералов увеличивается благодаря воцарению порядка в стране, росту благосостояния народа, или от обилия генералов наша жизнь улучшилась, и приумножается экономика?..

Сами попробуйте отыскать ответ на вопрос: Из какой сферы выходит больше генералов, и в чем причина этого.

Чуйская область:

1. Абдылдаев Мыктыбек Юсупович

2. Асаналиев Тилек Асаналиевич

3. Балыкин Валерий Васильевич

4. Душебаев Кенешбек Асанбекович

5. Бакаев Ашырбек Бешкемпир уулу

6. Джунушалиев Кашкар Астаканович

7. Исаев Талантбек Кедейканович

8. Киязов Кемелбек Абдыкадырович

9. Курманалиев Сабырбек Ушпаевич

10. Кутуев Омурбек Алымбекович

11. Суталинов Абдыбек Асанкулович

12. Суталинов Мурат Абдыбекович

13. Субанбеков Бакирдлин Жамалович

14. Кубатбеков Курманбек Кубатбекович

15. Суранчиев Абдылда Шергазиевич

16. Акматов Жусупбек Акматович

17. Скаргин Анатолий Александрович

18. Коркмазов Хаджимурат Зулкарнаевич.

Ошская область:

1. Омурзаков Суйунбек Абдылдаевич

2. Абдыкаров Данияр Сатарович

3. Асанов Курсан Сатарович

4. Гуронов Осмоналы Ниязович

5. Мирзакаримов Шеркозиджан

6. Раимбердиев Расулберди

7. Сабиров Алишер Ахмедович.

Таласская область:

1. Ишимов Бексултан Бекмолдоевич

2. Рысалиев Зарылбек Кылычбекович

3. Суваналиев Омурбек Исакович

4. Султанов Алымбай Алымбекович

5. Шамшиев Уран Абдразакович

6. Субанов Темиркан Усурканович

7. Табалдиев Бусурманкул Беркутович

8. Шер Болот

Нарынская область:

1. Турганбаев Мелис Токтомамбетович

2. Дубанаев Садырбек Мамбеталиевич

3. Кайыпов Аалыбай Кайыпович

4. Жееналиев Токтожума Жееналиевич

5. Жусубалиев Бактыбек Бейшеналиевич.

Джалал-Абадская область:

1. Тагаев Рашид Бакирович

2. Конгантиев Молдомуса Ташболотович

3. Мавлянов Абдыкапар Субанкулович

4. Алымбеков Бактыбек Мадаминович.

Иссык-Кульская область:

1. Алиев Чыныбек

2. Исраилов Улан Джумабекович

3. Токочбаев Касейн Тологонович

4. Жакыпов Женишбек Илебаевич.

Источник: газета «Жаны ордо» №11 от 26.06.2020/стр.6