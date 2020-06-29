(Видео) В больнице Бишкека скончался оперативник Ленинского РУВД

В Национальном госпитале Бишкека скончался 36-летний оперативник СКМ УВД Ленинского района.

Информацию Reporter.kg подтвердили в ГУВД столицы.

Умерший записал предсмертное видеообращение, на котором просит кыргызстанцев быть осторожными.

“Оказывается, это страшная болезнь. Будьте осторожны, надевайте маски. Национальный госпиталь переполнен людьми, еще скольких не принимают. Скорая снова и снова привозит людей“, – сказал милиционер.

Источник: Reporter.kg