Замминистра финансов Кыргызстана заболел COVID-19

Замминистра финансов Кыргызстана Абдыбалы тегин Суеркул заболел коронавирусной инфекцией COVID-19.
Об этом агентству «Кабар» сообщили в пресс-службе Минфина КР. Уточнили, что в Министерстве финансов всего заболели три человека.
«Мы провели дезинфекцию в ведомстве. Все контактные сдали ПЦР анализы. На сегодня в рамках рекомендаций Штаба по борьбе с коронавирусом, в офисе работает минимальное количество людей. Многие отправлены на удаленную работу», - сообщили в ведомстве.
Источник: Кабар
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