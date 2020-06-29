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Замминистра финансов Кыргызстана заболел COVID-19

Замминистра финансов Кыргызстана Абдыбалы тегин Суеркул заболел коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом агентству «Кабар» сообщили в пресс-службе Минфина КР. Уточнили, что в Министерстве финансов всего заболели три человека.

«Мы провели дезинфекцию в ведомстве. Все контактные сдали ПЦР анализы. На сегодня в рамках рекомендаций Штаба по борьбе с коронавирусом, в офисе работает минимальное количество людей. Многие отправлены на удаленную работу», - сообщили в ведомстве.

Источник: Кабар

           

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