Скончалась мать экс-президента КР Розы Отунбаевой

Скончалась мать экс-президента КР Розы Отунбаевой Салийка Даниярова.

Об этом сообщили в Фонде «Инициатива Розы Отунбаевой». По его данным, похороны пройдут завтра, 30 июня.

Салийка Даниярова родилась 1 января 1925 года в селе Кенеш Манасского района Таласской области. Сорок лет проработала учителем, вырастила восьмерых детей.



Источник: Elgezit.kg