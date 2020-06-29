Глава аппарата мэрии: Мы не хотим мешать митингу REакция 3.0. Дезинфекция бульвара Эркиндик пройдет после шествия

Балбак Тулобаев попросил протестующих лишь соблюдать социальную дистанцию

Дезинфекция бульвара Эркиндик пройдет после мирной акции протеста REакция 3.0. Об этом Vesti.kg сообщил руководитель аппарата мэрии Бишкека Балбак Тулобаев.

По его словам, сегодня, 29 июня, столичный градоначальник Азиз Суракматов принял соответствующее решение после того, как многие горожане предположили, что мэрия намерена воспрепятствовать проведению митинга.

- Дезинфекция будет проводиться на других улицах, не будем мешать митингующим,- заверил Тулобаев. - После того, как завершится акция, мы продезинфицируем бульвар Эркиндик. Сегодня мэр Азиз Суракматов вышел на работу и принял такое решение.

Более того, он заявил, что мэрия запланировала провести дезинфекцию 29 июня еще до того, когда стала известна дата акции протеста.

- Мы до того, как узнали о дате митинга, планировали провести дезинфекцию в этом районе,- уточнил рукаппарата мэрии. - Вы же знаете, что мы по понедельникам проводим там дезинфекцию. Если многие думают, что таким образом мы хотим помешать митингующим, то это лишь их домыслы.

Вместе с тем Тулобаев призвал протестующих строго соблюдать социальную дистанцию и все необходимые санитарные нормы.

Напомним, сегодня в 12:00 состоится мирный марш REакция 3.0 против законопроекта «О манипулировании информации», инициированного депутатами ЖК Гюльшат Асылбаевой и Айнурой Осмоновой. Участники митинга пройдут от железнодорожного вокзала до здания Белого дома.

Источник: vesti.kg