За сутки скончались 3 человека с коронавирусом

Всего в Кыргызстане на 29 июня скончались 50 человек с коронавирусом.

За минувшие сутки в Кыргызстане скончались 3 человека с подтвержденным коронавирусом, сообщил замглавы Минздрава Нурболот Усенбаев 29 июня на брифинге по коронавирусу.

По словам Усенбаева, один пациент скончался в Бишкеке, двое — в Оше.

Первый случай — женщина, 1966 года рождения.

Пациентка с 24 июня была в Республиканской инфекционной больнице. Она поступила с коронавирусом с тяжелым течением. У нее была двусторонняя пневмония, ДВС-синдром, сердечная и легочная недостаточность, отек головного мозга. К тому же у пациентки была болезнь сердца, высокое кровяное давление, в то же время у нее был второй тип сахарного диабета. Согласно эпиданамнезу, у нее нет контактных лиц. Посещала рынки и магазины, но источник заражения неизвестен. Пациентка поступила в тяжелом состоянии, несмотря на лечение, она скончалась.

Второй случай — мужчина, 1953 года рождения. 26 июня поступил в больницу в городе Ош. У него была двустороняя пневмония, болезнь сердца. Несколько дней он болел дома, в поликлинику обращался, думая, что у него грипп, выяснилось, что он болен коронавирусом. Несмотря на лечение, у него состояние ухудшилось, он скончался.

Третий случай — мужчина, 1959 года рождения, прибыл в Ош из Кара-Суйского района 25 июня. Проступил в тяжелом состоянии, анемия тяжелой степени, язвенная болезнь. Состояние с каждым днем ухудшалось, болезнь прогрессировала. Накануне он скончался.

Всего в Кыргызстане на 29 июня скончались 50 человек с коронавирусом.

Источник: zdorovie.akipress.org