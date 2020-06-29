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В Кыргызстане на утро 29 июня выявлено 269 новых случаев коронавируса. Всего 5017 случаев

На 29 июня в Кыргызстане подтверждено 5017 случаев коронавируса.

В Кыргызстане на утро 29 июня выявлено 269 новых случаев COVID-19, сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев на ежедневном брифинге по коронавирусу.

По его словам, они выявлены:

- г.Бишкек - 138

- Чуйская область - 43

- г.Ош - 23

- Ошская область - 6

-️ Нарынская область - 4

- Джалал-Абадская область - 26

-️ Иссык-Кульская область - 16

-️ Таласская область - 9

- Баткенская область - 4

Таким образом, на 29 июня в Кыргызстане подтверждено 5017 случаев коронавируса.

Источник: zdorovie.akipress.org

           

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