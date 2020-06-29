В Кыргызстане на утро 29 июня выявлено 269 новых случаев коронавируса. Всего 5017 случаев

На 29 июня в Кыргызстане подтверждено 5017 случаев коронавируса.
В Кыргызстане на утро 29 июня выявлено 269 новых случаев COVID-19, сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев на ежедневном брифинге по коронавирусу.
По его словам, они выявлены:
- г.Бишкек - 138
- Чуйская область - 43
- г.Ош - 23
- Ошская область - 6
-️ Нарынская область - 4
- Джалал-Абадская область - 26
-️ Иссык-Кульская область - 16
-️ Таласская область - 9
- Баткенская область - 4
Таким образом, на 29 июня в Кыргызстане подтверждено 5017 случаев коронавируса.
Источник: zdorovie.akipress.org
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