Боронов: Повода для паники нет, мест в больницах достаточно

Мест в медицинских учреждениях страны достаточно, повода для паники нет.
Об этом, опираясь на сведения Министерства здравоохранения, заявил премьер-министр Кубатбек Боронов на внеочередном заседании Республиканского оперативного штаба.
«За последние дни резко возросло количество людей, заразивщихся COVID-19. Особенно много заболевших наблюдается в городах Бишкек и Ош. Хочу сразу сказать, что на сегодня места в больницах имеются в достаточном количестве. Прогнозы специалистов и наша своевременная работа позволила нам подготовиться», – сказал Боронов.
По данным Министерства здравоохранения по всей республике, на 28 июня, в медицинских учреждениях страны из подготовленных 1976 койко-мест, 1047 заняты. Остальные 929 мест свободны:
«Сегодня места в больницах имеются в достаточном количестве. Но, в связи с увеличением количества больных за последнее время, места могут быстро заполняться. Поэтому, предпринят ряд мер по подготовке новых койко-мест. К примеру, в Воронцовке подготовлено 120 мест, на бывшей авиабазе Ганси – 600 мест, подготовлены места в гостинице «Ак-Кеме» и в городской больнице № 1 и ряде других мест. Также увеличивается количество граждан с пневмонией. На сегодня таких 289 человек. Для них отдельно развернуты места – всего 553 койко-мест. Во всех областях соответствующие государственные органы ведут подготовку места», – резюмировал глава правительства.
«Ажиотаж с нехваткой мест связан, прежде всего, с паническим настроением отдельных граждан. Невозможно всех положить в больницы. Есть прописанный алгоритм, которому строго следуют врачи. Тем, кому прописано домашнее лечение, должны строго соблюдать прописанный режим. За ними будут наблюдать участковые врачи», – заключил Кубатбек Боронов.
Источник: reporter.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!