Боронов: Повода для паники нет, мест в больницах достаточно

Мест в медицинских учреждениях страны достаточно, повода для паники нет.

Об этом, опираясь на сведения Министерства здравоохранения, заявил премьер-министр Кубатбек Боронов на внеочередном заседании Республиканского оперативного штаба.

«За последние дни резко возросло количество людей, заразивщихся COVID-19. Особенно много заболевших наблюдается в городах Бишкек и Ош. Хочу сразу сказать, что на сегодня места в больницах имеются в достаточном количестве. Прогнозы специалистов и наша своевременная работа позволила нам подготовиться», – сказал Боронов.

По данным Министерства здравоохранения по всей республике, на 28 июня, в медицинских учреждениях страны из подготовленных 1976 койко-мест, 1047 заняты. Остальные 929 мест свободны:

«Сегодня места в больницах имеются в достаточном количестве. Но, в связи с увеличением количества больных за последнее время, места могут быстро заполняться. Поэтому, предпринят ряд мер по подготовке новых койко-мест. К примеру, в Воронцовке подготовлено 120 мест, на бывшей авиабазе Ганси – 600 мест, подготовлены места в гостинице «Ак-Кеме» и в городской больнице № 1 и ряде других мест. Также увеличивается количество граждан с пневмонией. На сегодня таких 289 человек. Для них отдельно развернуты места – всего 553 койко-мест. Во всех областях соответствующие государственные органы ведут подготовку места», – резюмировал глава правительства.

«Ажиотаж с нехваткой мест связан, прежде всего, с паническим настроением отдельных граждан. Невозможно всех положить в больницы. Есть прописанный алгоритм, которому строго следуют врачи. Тем, кому прописано домашнее лечение, должны строго соблюдать прописанный режим. За ними будут наблюдать участковые врачи», – заключил Кубатбек Боронов.



Источник: reporter.kg