Бабанов хочет поднять голову, не хочет трусливо оглядываться по сторонам, как заяц?

После кончины Болота Шера его современники дали ему самую высокую оценку, охарактеризовали как богатыря и смелого человека.

По правде говоря, покойный Болот Шер совершил подвиги в оппозиции, выступал против передачи Каркыры казахам, в 2008 году в Тюпе дрался с бакиевскими ОБОНами, проявил смелость. 6 апреля 2010 года поднял Талас, показал себя богатырем, остался в истории как зачинщик революции… Омурбек Бабанов поразмыслил над всем этим, обеспокоился и ему стало совестно от того, что отлеживается дома. Нужна непоколебимость и отвага, чтобы уверенно посмотреть в лицо будущего поколения. Бабанов сам огорчился тем, что захромал, начал думать о том, как уберечь свою головушку, вел себя как заяц. Слышали, что скоро он пойдет на решительные шаги. Поднимет голову в августе?..

Источник: газета «Азия news» №17 от 25.06.2020 / стр. 3