Бабанов хочет поднять голову, не хочет трусливо оглядываться по сторонам, как заяц?

После кончины Болота Шера его современники дали ему самую высокую оценку, охарактеризовали как богатыря и смелого человека.
По правде говоря, покойный Болот Шер совершил подвиги в оппозиции, выступал против передачи Каркыры казахам, в 2008 году в Тюпе дрался с бакиевскими ОБОНами, проявил смелость. 6 апреля 2010 года поднял Талас, показал себя богатырем, остался в истории как зачинщик революции… Омурбек Бабанов поразмыслил над всем этим, обеспокоился и ему стало совестно от того, что отлеживается дома. Нужна непоколебимость и отвага, чтобы уверенно посмотреть в лицо будущего поколения. Бабанов сам огорчился тем, что захромал, начал думать о том, как уберечь свою головушку, вел себя как заяц. Слышали, что скоро он пойдет на решительные шаги. Поднимет голову в августе?..
Источник: газета «Азия news» №17 от 25.06.2020 / стр. 3
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!